В Нижнем Тагиле перебегавшая дорогу женщина попала под машину и получила перелом ноги

Авария произошла на перекрестке Уральского проспекта и улицы Удовенко.
Предварительно было установлено, что водитель автомобиля «Форд Фокус» под управлением мужчины 1968 года рождения, следуя со стороны Октябрьского проспекта по Уральскому проспекту, допустил наезд на пешехода-женщину 1973 года рождения.
В результате женщина получила перелом ноги и была госпитализирована в «Демидовскую городскую больницу».
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Водитель на момент аварии был трезв, однако в течение 2019–2020 года он нарушил правила дорожного движения 13 раз.
В ГИБДД добавили, что за четыре дня это уже четвертый наезд на пешехода.
Вчера на Тагилстрое в районе улицы Балакинской «Лада» сбила женщину. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также перелом лодыжки.