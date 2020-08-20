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В ОЭЗ «Титановая долина» назначили нового генерального директора

20 августа 2020, 17:45
Новым генеральным директором особой экономической зоны «Титановая долина» стал Андрей Антипов, который до этого временно исполнял обязанности главы, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Его кандидатуру утвердил совет директоров. С ним будет подписан контракт на один год.

Антипов работает в «Титановой долине» с 2012 года. Сначала он занимал должность директора по экономике и финансам, а потом стал первым заместителем гендиректора.

Исполняющим обязанности гендиректора он стал после того, как 17 февраля прежнего гендиректора Артемия Кызласова задержали по подозрению во взяточничестве. На данный момент Кызласову уже предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере»).

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