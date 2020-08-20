Завод из Беларуси требует через суд с тагильского «Уралвагонзавода» 250 млн рублей

Ранее ООО «Промнасосинжинергинг» подал судебный иск к УВЗ. Согласно ему, в требование входит основной долг в 4,5 миллиона рублей, а также пени с 10 сентября 2018 года по 1 июня 2020 года на 1,2 миллиона рублей. В пресс-службах обоих предприятий наличие задолженности не пояснили и не подтвердили.