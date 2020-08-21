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К 300-летию Нижнего Тагила выпустят юбилейную монету

21 августа 2020, 20:09
Центральный Банк выпустит серебряную монету к 300-летнию Нижнего Тагила, говорится на сайте ЦБ.

В Банке рассказали, что трехрублевую монету выпустят тиражом в три тысячи штук. Что будет изображено на монете пока неизвестно. Нижний Тагил будет вторым провинциальным городом после Новокузнецка, в честь которого ЦБ выпустит монету.

В прошлом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступал с обращением о выпуске монет к юбилеям Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Ранее Центральный Банк выпустил памятную монету ко Дню металлурга. На аверсе монеты изображен сталевар и присутствует надпись «Человек труда».

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#Монеты#Нижний Тагил#Общество
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