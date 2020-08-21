В ДТП на уральской трассе погибли четыре человека и пострадали трое детей

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai допустил занос транспортного средства на мокрой дороге. Из-за этого автомобиль выбросило на встречку, где он столкнулся с Peugeot.
В результате аварии в Hyundai погибли водитель и женщина-пассажир. В автомобиле также находится ребенок на вид двух-трех лет. Он был госпитализирован в больницу.
Также известно, что в Peugeot находилась семья из Екатеринбурга, которая возвращалась с отдыха. Его водитель, а также дети девяти и четырех лет госпитализированы. Еще два пассажира погибли.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, а также на место выехали руководители управления во главе с начальником Алексеем Кисляковым. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП у своротки в коллективном саду «Дорожник-2». В результате водитель иномарки получил перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.