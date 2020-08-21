В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклистом на Вые

Авария произошла 12 апреля в 22.45 около дома на улице Фрунзе, 19 в районе перекрестка с улицей Черемшанская.
Водитель автомобиля Nissan Primera допустил столкновение с мотоциклом Yamaha TW200, следовавшего по улице Фрунзе. В результате ДТП водителю мотоцикла был причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в ведомстве.
Если вы стали очевидцем происшествия, просьба обратиться по адресу: улица Островского, 7, или по телефонам (3435)97-61-46 или (3435)97-62-59.
Напомним, в результате варии водитель мотоцикла 1993 года рождения получил травму живота, сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом кисти. Он был госпитализирован. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был найден во дворе дома на улице Фрунзе, 31. Им оказался мужчина 1984 года рождения. В отношении него было возбуждено административное производство.