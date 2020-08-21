В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклистом на Вые

Напомним, в результате варии водитель мотоцикла 1993 года рождения получил травму живота, сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом кисти. Он был госпитализирован. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был найден во дворе дома на улице Фрунзе, 31. Им оказался мужчина 1984 года рождения. В отношении него было возбуждено административное производство.