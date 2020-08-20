В Нижнем Тагиле на Вагонке трамвай сбил переходившую пути пенсионерку

По предварительным данным, водитель трамвая, женщина 1997 года рождения, следуя по маршруту № 10, двигалась со стороны улицы Чайковского в сторону улицы Зари. У дома на Ленинградском проспекте, 72а она допустила наезд на женщину 1933 года рождения, которая шла через трамвайные пути.