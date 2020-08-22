На заводе «ФОРЭС» в Асбесте прокомментировали инцидент с травмированием рабочих

Напомним, в результате ЧП рабочие были ошпарены горячей водой. Обоих мужчин госпитализировали с ожогами 20 и 70% поверхности тела. Следственным отделом была организована проверка. Следователи провели осмотр места происшествия, а также провели опрос рабочих и руководства предприятия.