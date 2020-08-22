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На заводе «ФОРЭС» в Асбесте прокомментировали инцидент с травмированием рабочих

22 августа 2020, 12:30
Фото: официальный сайт ООО "ФОРЭС"
На заводе «ФОРЭС» в Асбесте TagilCity.ru прокомментировали ситуацию с травмированием двух рабочих в результате ЧП.

По словам представителей пресс-службы предприятия, ночью, 21 августа на производственной площадке Асбестовского отделения «Форэс» произошла внештатная ситуация, в результате которой пострадали двое рабочих.

Оба своевременно госпитализированы в ГБ № 1 города Асбеста. Причины произошедшего несчастного случая будут устанавливаться специальной комиссией, возглавляемой представителем государственной инспекции труда в Свердловской области в рамках сроков, установленных трудовым кодексом Российской Федерации, сообщили в пресс-службе «ФОРЭСа».

На данный момент работы на шаровой мельнице, где произошел несчастный случай, работы были приостановлены, место ограждено. При этом завод продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, в результате ЧП рабочие были ошпарены горячей водой. Обоих мужчин госпитализировали с ожогами 20 и 70% поверхности тела. Следственным отделом была организована проверка. Следователи провели осмотр места происшествия, а также провели опрос рабочих и руководства предприятия.

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