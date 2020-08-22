Пропавший вместе с собакой молодой человек уехал из Нижнего Тагила

Напомним, 24-летний молодой человек ушел из дома 15 августа. С собой он забрал собаку и вещи. Последние несколько месяцев Антон Сурков жил вместе с отцом. По словам отца тагильчанина, у Антона были проблемы с устройством на работу. После исчезновения он не выходил на связь с родными.