На Урале в двух городах медведи вышли к людям

О первом медведе предупредили жителей Серова в городском управлении гражданской защиты.
В сообщении на портале «Серов 112» сказано, что 21 августа около 22.00 медведь медведь был замечен в районе аквапарка «Пляж» на улице Победы. Район патрулируют сотрудники полиции. Граждан призвали соблюдать осторожность.
Второго животного заметил житель Березовского Сергей Стуков. Об этом он сообщил в соцсетях.
За Старопышминском в фотоловушку попал большой мишка. Не помню, чтобы медведь подбирался так близко к Берёзовскому, написал горожанин.
Напомним, ранее при встрече с медведем пострадал житель Нижнего Тагила. Он отправился за грибами и наткнулся на животное.