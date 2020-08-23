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В Свердловской области впервые за три месяца не подтверждено новых летальных случаев

23 августа 2020, 13:10
За прошедшие сутки в Свердловской области CODIV-19 подтвержден у 129 человек, 63 человека выписано, а также не зафиксировано ни одного летального случая, сообщает оперативный штаб.

На данный момент в Свердловской области 81 человек находится в тяжелом состоянии, 78 из них в реанимации, в том числе 43 подключены к аппаратам ИВЛ. 151 человек находится в состоянии средней тяжести. Число подтвержденных диагнозов по Екатеринбургу — 57.

Всего в регионе подтверждено 24 355 случаев заражения за всё время пандемии. Выписано 19 506 человек.

В целом по России за сутки выявлено 4852 случая заражения в 83 регионах, 1144 из них протекают бессимптомно. Всего в стране зарегистрировано 956 749 случаев заражения, выписано 770 639.

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#Заболевшие#Пандемия#Коронавирус#Здоровье
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