Добровольцы собрали 15 тонн мусора в рамках экологического сплава по Чусовой

Сплав проходил в рамках акции «Чистая Чусовая России». Волонтеры поделились на группы и пошли по разным берегам реки. Сплав продлился 12 часов. Участники преодолели за это время около 80 километров по течению реки.
Каждый год собирается всё больше добровольцев. Такими темпами мы с каждым годом будет охватывать всё большие территории. Возможно даже захватим соседние области, сообщил лидер движения «Город Первых» Данила Шестаков.
Мусор, собранный волонтерами, отправится на дальнейшую переработку. Сплав войдет в сюжет кино, снятого на тему красоты и экологии на реке Чусовой, а также туризма в Свердловской области.
Этим летом экологический проект «Чистая Чусовая России» волонтерского движения «Город первых» из Первоуральска получил грант более миллиона рублей и стал частью национального проекта «Экология».