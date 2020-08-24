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Добровольцы собрали 15 тонн мусора в рамках экологического сплава по Чусовой

24 августа 2020, 19:13
В рамках экологического сплава по реке Чусовой добровольцами было собрано 15 тонн мусора, пишет пресс-служба ПАО «ЧТПЗ».

Сплав проходил в рамках акции «Чистая Чусовая России». Волонтеры поделились на группы и пошли по разным берегам реки. Сплав продлился 12 часов. Участники преодолели за это время около 80 километров по течению реки.

Каждый год собирается всё больше добровольцев. Такими темпами мы с каждым годом будет охватывать всё большие территории. Возможно даже захватим соседние области, сообщил лидер движения «Город Первых» Данила Шестаков.

Мусор, собранный волонтерами, отправится на дальнейшую переработку. Сплав войдет в сюжет кино, снятого на тему красоты и экологии на реке Чусовой, а также туризма в Свердловской области.

Этим летом экологический проект «Чистая Чусовая России» волонтерского движения «Город первых» из Первоуральска получил грант более миллиона рублей и стал частью национального проекта «Экология».

Экопроект уральских волонтеров «Чистая Чусовая» стал частью нацпроекта «Экология»
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