На Урале поезд насмерть сбил молодого человека, еще один получил травмы

Оба инцидента произошли 23 августа. В обоих случаях пострадавшие находились в «колее пути».
По информации следственного управления 19-летний мужчина погиб на 44 километре станции Седельниково. Машинист заметил молодого человека, подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако мужчина на сигналы не реагировал. Из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось.
Второе происшествие произошло немного позднее, на станции в Верхотурье. По данным следственного управления машинист применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось, пишет Znak.
В рамках проверки будут опрошены очевидцы, родственники и близкие погибшего и пострадавшего.