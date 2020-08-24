На Урале поезд насмерть сбил молодого человека, еще один получил травмы

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР начали проверки по факту смертельного наезда грузового поезда на 19-летнего молодого человека и травмирования 18-летнего юноши на двух станциях Свердловской области, сообщили в ведомстве.