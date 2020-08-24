TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На Урале поезд насмерть сбил молодого человека, еще один получил травмы

24 августа 2020, 13:57
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР начали проверки по факту смертельного наезда грузового поезда на 19-летнего молодого человека и травмирования 18-летнего юноши на двух станциях Свердловской области, сообщили в ведомстве.

Оба инцидента произошли 23 августа. В обоих случаях пострадавшие находились в «колее пути».

По информации следственного управления 19-летний мужчина погиб на 44 километре станции Седельниково. Машинист заметил молодого человека, подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако мужчина на сигналы не реагировал. Из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось.

Второе происшествие произошло немного позднее, на станции в Верхотурье. По данным следственного управления машинист применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось, пишет Znak.

В рамках проверки будут опрошены очевидцы, родственники и близкие погибшего и пострадавшего.

Материалы по теме
На трассе под Нижним Тагилом «Лада» насмерть сбила перебегавшую дорогу женщинуВ Нижнем Тагиле на Вагонке трамвай сбил переходившую пути пенсионеркуПогибли двое: под Первоуральском иномарка сбила перебегавшего дорогу лося
#Травмы#Урал#Поезда#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14