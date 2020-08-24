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Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

24 августа 2020, 20:45
Берлинская клиника подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен. Анализы показали, интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, пишет «Коммерсант».

Как именно вещество попало в организм Навального неизвестно. В сообщении клиники говорится, что назначен еще один анализ. Действие токсина (ингибитора холинэстеразы) доказано несколько раз.

Состояние Алексея Навального оценивается как «серьезное», однако без угрозы жизни. Он все еще находится в коме.

Напомним, Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. 22 августа его транспортировали в Германию в клинику «Шарите». Соратники оппозиционера настаивают на версии умышленного отравления Навального. Они обратились в СКР, но уголовное дело не было возбуждено.

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#Алексей Навальный#Отравление#Общество
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