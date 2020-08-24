Стала известна причина пожара в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле

Предполагаемая причина — аварийный режим работы электропроводки в комнате отдыха в кабинете рентгена, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Там уточнили, что по факту пожара проводится проверка.
Получить комментарий у главного врача больницы Сергея Овсянникова не удалось, так как он не ответил на звонок редакции.
Напомним, в результате возгорания в здании сработала сигнализация, было сильное задымление. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 57 человек, еще двое были спасены.