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Стала известна причина пожара в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле

24 августа 2020, 05:40
Фото: 1Mediainvest.ru
Причиной пожара в комнате рентген-отделения в здании Демидовской городской больницы на улице Кузнецкого, 12 стал аварийный режим работы электропроводки.

Предполагаемая причина — аварийный режим работы электропроводки в комнате отдыха в кабинете рентгена, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Там уточнили, что по факту пожара проводится проверка.

Получить комментарий у главного врача больницы Сергея Овсянникова не удалось, так как он не ответил на звонок редакции.

Напомним, в результате возгорания в здании сработала сигнализация, было сильное задымление. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 57 человек, еще двое были спасены.

В Нижнем Тагиле из-за пожара в рентген-отделении больницы эвакуировали 57 человек
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#Демидовская больница#Пожар#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество#Происшествия
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