В Нижнем Тагиле из-за пожара в рентген-отделении больницы эвакуировали 57 человек

Сообщение о возгорании на первом этаже медучреждения на улице Кузнецкого, 12 поступило в 18.05. Пожар случился в комнате рентген-отделения. В здании сработала сигнализация, было очень сильное задымление. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали 57 человек, двое были спасены.