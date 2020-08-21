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В Нижнем Тагиле из-за пожара в рентген-отделении больницы эвакуировали 57 человек

21 августа 2020, 22:02
Вечером 21 августа в здании Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании на первом этаже медучреждения на улице Кузнецкого, 12 поступило в 18.05. Пожар случился в комнате рентген-отделения. В здании сработала сигнализация, было очень сильное задымление. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали 57 человек, двое были спасены.

На месте работали 24 человека личного состава и 12 единиц спецтехники. Для обследования помещений работали пять звеньев газодымозащитной службы. Огонь удалось потушить за полчаса. Причина возникновения пожара устанавливается.

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