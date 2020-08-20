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В Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире многодетной матери эвакуировали 8 человек

20 августа 2020, 10:51
В Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире многодетной женщины на улице Курортная, 15 было эвакуировано восемь человек, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о происшествии поступило 19 августа в 17.18. В квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома горели домашние вещи.

Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Из здания эвакуировали восемь человек. Двоих человек, проживающих на пятом этаже, пришлось эвакуировать при помощи пожарной автолестницы. Женщину-инвалида спасатели вынесли на руках в инвалидном кресле.

Пожар был потушен в течение трех минут. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Установлено, что в квартире проживает женщина 1993 года, мать четверых детей. На момент происшествия последние были у бабушки. По словам соседей, девушка ведет асоциальный образ жизни.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом виде хозяйки квартиры.

По факту происшествия проводится проверка.

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