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Свердловский прокурор выиграл иск к правительству за нарушения при госзакупках

24 августа 2020, 21:17
Свердловский облсуд удовлетворил иск прокурора региона Сергея Охлопкова к правительству Свердловской области. В иске шла речь о превышении чиновниками полномочий в сфере госзакупок, сообщает пресс-служба суда.

Суд согласился, что департамент госзакупок незаконно взял на себя полномочия министерства финансов региона по финансовому контролю в сделках. Выяснилось, что департамент незаконно проверял соблюдение заказчиками требований по определению начальной цены контрактов, а также стоимости контактов, которые были заключены с единственным поставщиком. Кроме того, департамент организовывал экспертизы достоверности определения начальной стоимости контракта на закупку. Прокуратура ссылалась на то, что полномочия определения правильности цены при проведении госзакупок относятся к полномочиям Министерства финансов.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, признав недействительными некоторые пункты Положения о департаменте госзакупок Свердловской области.

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