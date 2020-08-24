Свердловский прокурор выиграл иск к правительству за нарушения при госзакупках

Суд согласился, что департамент госзакупок незаконно взял на себя полномочия министерства финансов региона по финансовому контролю в сделках. Выяснилось, что департамент незаконно проверял соблюдение заказчиками требований по определению начальной цены контрактов, а также стоимости контактов, которые были заключены с единственным поставщиком. Кроме того, департамент организовывал экспертизы достоверности определения начальной стоимости контракта на закупку. Прокуратура ссылалась на то, что полномочия определения правильности цены при проведении госзакупок относятся к полномочиям Министерства финансов.