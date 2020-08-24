Охлопков подал иск к свердловскому правительству о превышении полномочий

Поводом для разбирательств стали итоги прокурорской проверки, которая ранее проводилась в региональных министерстве финансов и департаменте госзакупок.
Согласно материалам суда, надзорным ведомством был выявлен факт превышения полномочий. После этого в правительство была направлено представление об устранении нарушений, в ответ на это поступил отказ.
Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова подтвердила изданию, что проверка действительно проводилась и по ее итогам возникли судебные претензии.