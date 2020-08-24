Охлопков подал иск к свердловскому правительству о превышении полномочий

В Свердловском областном суде сегодня пройдут предварительные слушания по иску прокурора региона Сергея Охлопкова к правительству, в котором он оспаривает превышение полномочий чиновниками при проведении госзакупок, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу суда.