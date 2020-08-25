Прибыль ВСМПО-Ависма снизилась в 2,5 тысячи раз из-за пандемии COVID-19

За первое полугодие прибыль компании составила 5,7 миллионов рублей. За тот же период прошлого года было заработано 13,7 миллиардов рублей.
Ожидается, что до окончания пандемии объемы потребления титановой продукции в авиакосмической отрасли будут снижаться.
Из-за экономического кризиса на предприятии сообщили о снижении на 32% плана по выпуску продукции на 2020 год. Кроме того, были сокращены все непрофильные и инвестиционные расходы.
В первом квартале этого года ВСМПО-Ависма получило 8,1 миллиарда убытка. Тогда глава предприятия Максим Кузюк заявил, что, если ситуация не изменится, завод закроется к осени.
В конце июня сотрудники предприятия сообщали о том, что на предприятии планируется сократить 40% штата.
Позднее стало известно о создании на предприятии нового цеха, который позволит занять сотрудников простаивающих производств.