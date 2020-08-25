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Прибыль ВСМПО-Ависма снизилась в 2,5 тысячи раз из-за пандемии COVID-19

25 августа 2020, 14:19
В первом полугодии 2020 года прибыль «ВСМПО-Ависма» снизилась в 2,5 тысячи раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Такая информация представлена в промежуточной консолидированной отчетности компании.

За первое полугодие прибыль компании составила 5,7 миллионов рублей. За тот же период прошлого года было заработано 13,7 миллиардов рублей.

Ожидается, что до окончания пандемии объемы потребления титановой продукции в авиакосмической отрасли будут снижаться.

Из-за экономического кризиса на предприятии сообщили о снижении на 32% плана по выпуску продукции на 2020 год. Кроме того, были сокращены все непрофильные и инвестиционные расходы.

В первом квартале этого года ВСМПО-Ависма получило 8,1 миллиарда убытка. Тогда глава предприятия Максим Кузюк заявил, что, если ситуация не изменится, завод закроется к осени.

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В конце июня сотрудники предприятия сообщали о том, что на предприятии планируется сократить 40% штата.

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Позднее стало известно о создании на предприятии нового цеха, который позволит занять сотрудников простаивающих производств.

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