Свердловчанина осудили за убийство двухлетней девочки из-за пролитого спирта

По словам прокуратуры, в ходе следствия было проведено более 30 экспертиз и установлено, что всего девочке было нанесено 47 ударов кухонным ножом, что причинило ей сильные страдания. Кроме того, мужчина 15 раз ударил ее о выступающие части холодильника.