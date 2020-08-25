В Нижнем Тагиле суд арестовал пекаря, обвиняемого в убийстве младенца

По информации следствия, вечером 20 августа 2020 года обвиняемый находился вместе со своим сыном 2019 года рождения в квартире на улице Первомайская. Он нанес несколько ударов по голове младенца, в результате чего он скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. После этого мужчина отнес ребенка в другую комнату и ушел из дома. Он был задержан по «горячим следам».