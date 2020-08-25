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Свердловчанина подозревают в убийстве одногруппницы топором из-за больших долгов

25 августа 2020, 18:16
В Красноуфимске был задержан местный житель. Его подозревают в убийстве одногруппницы топором, сообщает «Комсомольская правда».

В отношении молодого человека возбуждено головное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений». За это ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Убийство произошло 21 августа. Тело девушки было найдено в одной из квартир города. Как показала экспертиза, она скончалась от рубленых ран головы и шеи.

Практически сразу силовиками был задержан возможный убийца. Он признал свою вину. Погибшая оказалась его одногруппницей. Мужчина знал, что она собралась приобрести автомобиль, для чего получила в банке кредит. А ему средства нужны были из-за большого количества долгов по кредитам. Мужчина решил убить знакомую и забрать деньги себе.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный специально приобрел в магазине топор. Девушка открыла двери и пустила мужчину в квартиру. Как только она повернулась к нему спиной, подозреваемый нанес удары.

Из квартиры пострадавшей мужчина забрал ноутубк, телефон и банковскую карту, с которой впоследствии снял 230 тысяч рублей.

Валерий Горелых отметил, чтобы снять средства с похищенной банковской карты, мужчина надевал одежду погибшей, чтобы сыщики думали, что средства она снимала сама. Часть похищенных средств мужчина потратил на погашение долгов.

Как сообщили в СК по Свердловской области, следователями были допрошены свидетели, а также назначены экспертизы. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о заключении мужчины под стражу.

Ранее Свердловским областным судом был вынесен приговор уральцу, который убил двухлетнюю девочку из-за того, что она разлила спирт.

Свердловчанина осудили за убийство двухлетней девочки из-за пролитого спирта
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