Свердловчанина подозревают в убийстве одногруппницы топором из-за больших долгов

Практически сразу силовиками был задержан возможный убийца. Он признал свою вину. Погибшая оказалась его одногруппницей. Мужчина знал, что она собралась приобрести автомобиль, для чего получила в банке кредит. А ему средства нужны были из-за большого количества долгов по кредитам. Мужчина решил убить знакомую и забрать деньги себе.