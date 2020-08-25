Свердловские продавцы алкоголя за шесть месяцев получили штрафы на 900 тысяч рублей

Было проверено 228 объектов, в 23 из них выявили нарушения и вынесли 49 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности.
Пять с половиной процентов исследованной алкогольной продукции за полгода показали результаты, не соответствующие нормам. Роспотребнадзор изъял 16 партий алкоголя.
В ведомстве отмечают, что по показаниям исследования, алкогольная продукция чаще всего не соответствуют нормативным требованиям по показателям качества, внешнего вида и технологического производства.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Адидас» на 50 тысяч рублей за обувь без документов.