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Свердловские продавцы алкоголя за шесть месяцев получили штрафы на 900 тысяч рублей

25 августа 2020, 14:29
Продавцы алкоголя за первое полугодие 2020 года получили штрафы на сумму более 900 тысяч рублей, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.

Было проверено 228 объектов, в 23 из них выявили нарушения и вынесли 49 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности.

Пять с половиной процентов исследованной алкогольной продукции за полгода показали результаты, не соответствующие нормам. Роспотребнадзор изъял 16 партий алкоголя.

В ведомстве отмечают, что по показаниям исследования, алкогольная продукция чаще всего не соответствуют нормативным требованиям по показателям качества, внешнего вида и технологического производства.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Адидас» на 50 тысяч рублей за обувь без документов.

В Екатеринбурге «Адидас» заплатит 50 тысяч рублей за обувь без документов
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#Штраф#Алкоголь#Свердловская область#Роспотребнадзор#Экономика
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