В Роспотребнадзоре не рекомендовали ношение масок для уральских школьников

В ведомстве считают, что постоянное ношение средства индивидуальной защиты не только не является необходимым, но и может навредить.
Чтобы соблюсти социальную дистанцию, школьники будут разведены по потокам времени, разным кабинетам, а также в столовой. При входе в здание школы детям будут измерять температуру, а также везде будут установлены дозаторы с дезинфицирующим средством.
В Минпросвещении также будет решаться вопрос о необходимости ношения масок учителями, учитывая эпидемиологическую обстановку.
Напомним, вчера в Нижнем Тагиле показали, как школьников будут защищать от коронавируса.