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В Нижнем Тагиле от гриппа планируют привить 90% школьников и учителей

18 августа 2020, 09:42
Фото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле планируется поставить прививки от гриппа 90% учащихся школ и педагогам. Об этом заявил на совещании по подготовке к новому учебному году глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин.

Мы начинаем эту работу не как раньше в сентябре–октябре. Я так понимаю, если вакцина поступит в августе, то мы сразу же должны начинать… С 1 сентября мы должны прививать детей для того, чтобы мы с вами были готовы к приходу сезона гриппа, рассказал Юрий Бармин.

Глава Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле также подчеркнул, что сейчас люди настороженно относятся к новой вакцине от коронавируса. В Нижнем Тагиле, по его словам, школьникам будет ставиться традиционная прививка от гриппа.

Есть определенная настороженность к этой вакцине, но мы с вами будем заниматься сейчас традиционной. Мы знаем, какой грипп придет, независимо от того, есть ковид или нет, сказал Бармин.

Напомним, сегодня руководство школы № 95 рассказало о том, как школьников Нижнего Тагила во время учебного года защитят от коронавируса, а также как будет организован учебный процесс.

В Нижнем Тагиле показали как защитят школьников от коронавируса
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