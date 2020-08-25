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В Екатеринбурге прошла спецоперация по выявлению нелегальных мигрантов

25 августа 2020, 09:41
Вчера вечером в Екатеринбурге в районе Широкая речка прошла спецоперация, направленная на выявление мигрантов и иных правонарушителей, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В районе улицы Суходольская работали представители ОВД и Росгвардии.

Как рассказал изданию глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, на территории города проводилась профилактическая операция «Улица». Ее главной целью было выявление правонарушителей, включая нелегальных мигрантов.

Итоги операции будут озвучены позднее.

19 августа стало известно о задержании двух жителей России, которые незаконно ввозили в страну граждан из стран Азии. В общей сложности в страну незаконно проникли 627 человек.

На Урале задержали двух подозреваемых в ввозе более 600 нелегальных мигрантов
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#Мигранты#Екатеринбург#Спецоперация#Новости УрФО#Общество
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