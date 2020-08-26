TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Активисты уберут мусор в лесах под Нижним Тагилом

26 августа 2020, 12:13
Фото: 1Mediainvest.ru
27 и 28 августа в пригороде Нижнего Тагила пройдут экологические субботники по уборке несанкционированных свалок.

Как рассказал TagilCity.ru один из организаторов акции общественник Андрей Волегов, 27 августа уборка мусора пройдет на берегу Черноисточинского пруда. Сбор всех желающих — у кинотеатра «Родина» в 10:00.

28 августа экологическая акция пройдет в районе этнопарка «Ермаково городище». Сбор — у автозаправки по направлению к поселку Евстюниха.

Подобные мероприятия мы организуем каждый год. Люди охотно отзываются на призыв прибраться в природных местах отдыха. После уборки весь собранный мусор вывезет регоператор,рассказал Андрей Волегов.

Напомним, ранее по реке Чусовой прошел экологический сплав, в рамках которого добровольцы собрали 15 тонн мусора.

Добровольцы собрали 15 тонн мусора в рамках экологического сплава по Чусовой
Узнать подробнее

#Мусор#Уборка#Субботник#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14