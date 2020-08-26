TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Отца Сергия уличили во лжи о принадлежности земель Среднеуральского монастыря

26 августа 2020, 12:20
Секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) заявил, что земля, но которой находится скандальный Среднеуральский женский монастырь, принадлежит Екатеринбургской епархии, пишет «Уралинформбюро».

В своих видеороликах отец Сергий заявил, что монастырская земля находится в аренде. Однако по словам Вениамина, земля епархиальная, никаких частных участков там нет, все они поставлены на кадастровый учет.

Представители официальной церкви считают, что схимонах незаконно захватил монастырь и опровергают информацию о том, что Сергий там прописан, ему ничего не мешает покинуть обитель.

Скандал вокруг отца Сергия начал развиваться после того, как он в своих проповедях на YouTube проклял сторонников самоизоляции, призывал людей выходить на улицы, а также нелестно высказывался в отношении первых лиц государства, а также РПЦ. В результате он был лишен сана, но Среднеуральский женский монастырь не покинул.

Материалы по теме
Сторонники опального Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархииВ нападении сторонников Сергия на Собчак в монастыре нашли признаки преступления
#Церковь#Схиигумен Сергий#Среднеуральский женский монастырь#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14