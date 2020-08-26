Отца Сергия уличили во лжи о принадлежности земель Среднеуральского монастыря

Скандал вокруг отца Сергия начал развиваться после того, как он в своих проповедях на YouTube проклял сторонников самоизоляции, призывал людей выходить на улицы, а также нелестно высказывался в отношении первых лиц государства, а также РПЦ. В результате он был лишен сана, но Среднеуральский женский монастырь не покинул.