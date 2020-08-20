Сторонники опального Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархии

Митингующие требуют, чтобы решение о существовании обители принималось «православными христианами, а не лжемитрополитом Кириллом и его приспешниками».
Они задают вопросы о том, действительно ли их отлучили от церкви, почему их нельзя исповедовать, отпевать, а также почему нельзя читать молитвы для раковых больных.
К зданию епархии пришел поддержать монаха и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который является одним из его сторонников.
Накануне митрополит Кирилл подписан указ о переводе монахинь из Среднеуральского монастыря в другие обители. После этого представитель Сергия Всеволод Могучев опубликовал видео, где объявил о «боевой тревоге».