Свердловская область вошла в пятерку регионов России с самым грязным воздухом

Согласно отчету консалтинговой сети FinExpertiza, в топ-5 регионов вошли (по данным за 2019 год):
В общей сложности в 2019 году выбросы российских заводов и транспорта в атмосферу составили 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ. Таким образом, около 155 килограмм вредных газов приходится на каждого российского жителя.
Эти данные аналитики FinExpertiza получили на основании докладов Росприроднадзора, которые учитывают отчеты кампаний о выбросах и информацию о выбросах автомобилей.
В Нижнем Тагиле жители города нередко жалуются на смог, оранжевые или серые дымки в небе. Предприятия, работающие в городе, каждый год выбрасывают в атмосферу различные вредные вещества. TagilCity.ru составило список наиболее опасных из них.