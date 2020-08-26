В Екатеринбурге фигуранту дела об АУЕ грозит восемь лет тюрьмы

Напомним, уголовное дело возбудили из-за группы в соцсети «ВКонтакте». По версии следствия, ее создал Бабарика. Следствие посчитало, что в группе он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Друг семьи Артем Зуев обвиняется в том, что он создал и вел группу, в которой продавал нарды, четки и чехлы на телефоны, оформленные в стиле «воровской романтики».