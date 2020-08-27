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В екатеринбургском аэропорту Кольцово художники провели пленэр

27 августа 2020, 09:14
Вчера в аэропорту Кольцово екатеринбургские художники устроили авиапленэр, сообщает ОТВ.

По словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских, мероприятие проводится во второй раз. В этом году присутствовали десять художников из художественных студий Свердловской области.

Как отмечают художники, сложность в пленэре заключается в меняющейся освещенности, а также сильном ветре, из-за которого очень быстро сохнут краски.

Готовые картины будут размещены в соцсетях, а также в помещениях самого аэропорта.

Напомним, что накануне жители Екатеринбурга были напуганы воздушной военной техникой, которая кружила над городом и стреляла по наземным целям в рамках форума «Армия-2020».

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#Художники#Екатеринбург#Аэропорт#Новости УрФО#Общество
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