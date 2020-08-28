Евгений Куйвашев разрешил работу детсадов в полном объеме

Детские сады, находящиеся на муниципальном обеспечении, могут начинать работу в полной мере. Частные организации, осуществляющие уход за детьми в дневное время так же можно будет открываться, но только с ограничением посещаемости в 50%, пишет в Instagram Евгений Куйвашев.