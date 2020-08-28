Евгений Куйвашев разрешил работу детсадов в полном объеме

Posted 28 августа 2020, 12:17
Published 28 августа 2020, 12:17
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
Детские сады, находящиеся на муниципальном обеспечении, могут начинать работу в полной мере. Частные организации, осуществляющие уход за детьми в дневное время так же можно будет открываться, но только с ограничением посещаемости в 50%, пишет в Instagram Евгений Куйвашев.
Недавно губернатор пообещал открыть кинотеатры и театры в регионе.
Уже открыты и работают по указу губернатора предприятия общественного питания.