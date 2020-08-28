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Posted 28 августа 2020, 12:17

Published 28 августа 2020, 12:17

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

Евгений Куйвашев разрешил работу детсадов в полном объеме

28 августа 2020, 12:17
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться детским садам с полной загрузкой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Детские сады, находящиеся на муниципальном обеспечении, могут начинать работу в полной мере. Частные организации, осуществляющие уход за детьми в дневное время так же можно будет открываться, но только с ограничением посещаемости в 50%, пишет в Instagram Евгений Куйвашев.

Недавно губернатор пообещал открыть кинотеатры и театры в регионе.

Куйвашев разрешил открыться уральским кинотеатрам и театрам
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Уже открыты и работают по указу губернатора предприятия общественного питания.

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#Общество#Свердловская область#Открытие#Губернатор#Евгений Куйвашев#Детские сады
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