Мэр уральского города получил штраф за покупку дорогого авто

Ранее прокурор Свердловской области Сергей Охлопков обратился с иском к правительству региона о превышении полномочий в сфере госзакупок. Суд согласился, что департамент госзакупок незаконно взял на себя полномочия министерства финансов региона по финансовому контролю в сделках и проверял соблюдение заказчиками требований по определению начальной цены контрактов, а также стоимости, по которой заключались сделки с единственным поставщиком.