tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2020, 12:22

Published 28 августа 2020, 12:22

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

На Урале прокуратура начала проверку после требования рабочим с гранатой зарплаты

28 августа 2020, 12:22
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по сообщениям о невыплате зарплаты 35-летнему местному жителю, который накануне требовал в офисе строительной компании деньги, угрожая гранатой, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительной информации, житель Московской области с февраля 2020 года выполнят работы в Москве по договору с предпринимателем из Екатеринбурга. Так как оплату за работу в столице он получить не смог, он приехал на Урал, а с собой прихватил камуфляж гранаты.

В рамках проверки будет установлено, было ли со стороны предпринимателя нарушение законодательства.

Ранее Znak писал, что мужчина ожидает зарплату в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, вчера в одном из офисов Екатеринбурга мужчина с гранатой требовал выплатить ему заработную плату.

#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Зарплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика