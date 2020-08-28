Сваи, опоры и медпункт на колесах. Как живет главная стройка Нижнего Тагила

Сразу перед входом на стройку расположилась поликлиника на колесах. Все, кто попадает на площадку, должны пройти медицинский осмотр. Работники, водители, подрядчики, даже руководство из Москвы — все проходят строгий контроль медика. Фельдшер Людмила Тверякова направляет на предплечье инфракрасный термометр и записывает данные в регистрационный журнал. Если температура не повышена и нет каких-либо жалоб на самочувствие — можно идти на территорию. Если температура есть, то не пропустят. Медик сообщит начальнику смены и пациент будет отправлен в поликлинику к участковому врачу. По словам Людмилы Николаевны, за весь период не было зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом. Единственный работник ушел на самоизоляцию, когда у него заболел отец.