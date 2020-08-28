В Екатеринбурге жильцы дома пол ночи провели на улице из-за сообщения о взрыве

По его словам, поступил звонок о том, что на первом этаже дома скоро взорвется газовый баллон.
Жильцы были эвакуированы, на место прибыли скорая помощь и саперы.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, факт на самом деле произошел. Прибывшие саперы создали зону безопасности и провели обыск в указанной квартире. При этом никаких предметов, похожих на бомбы обнаружено не было.
Проводится проверка, личность звонившего устанавливают.
По итогам проверки будет вынесено решение.
Напомним, что ранее на заводе «ФОРЭС» в асбесте произошел взрыв, в результате чего рабочие получили ожоги.