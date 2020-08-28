TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге жильцы дома пол ночи провели на улице из-за сообщения о взрыве

28 августа 2020, 14:09
Звонок о предстоящем взрыве, поступивший из Москвы переполошил жителей дома на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, сообщает URA.ru со ссылкой на очевидца.

По его словам, поступил звонок о том, что на первом этаже дома скоро взорвется газовый баллон.

Жильцы были эвакуированы, на место прибыли скорая помощь и саперы.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, факт на самом деле произошел. Прибывшие саперы создали зону безопасности и провели обыск в указанной квартире. При этом никаких предметов, похожих на бомбы обнаружено не было.

Проводится проверка, личность звонившего устанавливают.

По итогам проверки будет вынесено решение.

Напомним, что ранее на заводе «ФОРЭС» в асбесте произошел взрыв, в результате чего рабочие получили ожоги.

Рабочие получили ожоги: в Асбесте на заводе «ФОРЭС» произошел взрыв
Узнать подробнее

Материалы по теме
Команду саперов вызвали на обезвреживание коробки с котятамиРабочие получили ожоги: в Асбесте на заводе «ФОРЭС» произошел взрыв
#Звонок#Екатеринбург#Взрыв#Полиция#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14