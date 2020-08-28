В краснотурьинском психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

По словам специалистов Североуральского отдела Роспотребнадзора, в учреждении выявлены нарушения, которые привели к вспышке болезни, а именно нарушения режима масочного режима и дезинфекции сотрудниками, переуплотнение палат, несвоевременная изоляция людей с признаками заболевания.