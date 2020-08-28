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В краснотурьинском психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

28 августа 2020, 09:26
В Краснотурьинском психоневрологическом интернате коронавирусом заболели 33 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Среди заболевших пациенты и сотрудники учреждения.

По словам специалистов Североуральского отдела Роспотребнадзора, в учреждении выявлены нарушения, которые привели к вспышке болезни, а именно нарушения режима масочного режима и дезинфекции сотрудниками, переуплотнение палат, несвоевременная изоляция людей с признаками заболевания.

Сейчас организовано обследование всех контактных людей. В интернате проведена дезинфекция.

Ранее эта ситуация уже обсуждалась на оперативных штабах в мэрии Краснотурьинска.

Роспотребнадзор проводит проверку, по результатам которой будут приняты административный меры к должностным лицам.

Напомним, что ранее вспышка заболевания произошла в хоккейном клубе «Автомобилист».

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#Интернат#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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