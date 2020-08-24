В Новоуральске рассказали о вспышке коронавируса на электрохимическом комбинате

На 21 августа 2020 года в АО «УЭХК» находится семь человек на больничном с диагнозом COVID-19. Информация о контактных сотрудниках ежедневно доводится до оперативного штаба АО «УЭХК» и отслеживается на протяжении всего периода изоляции сотрудников на дому,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.