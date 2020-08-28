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В рамках БКАД отремонтироваго более 22 километров дорог Свердловской области

28 августа 2020, 22:53
22 километров дорог отремонтировано по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает Управление автомобильных дорог Свердловской области.

Управление автодорог Свердловской области сообщило, что по нацпроекту БКАД восстановлены и введены в эксплуатацию два участка кольцевой дороги ЕКАД. Была устранена колейность на двух участках трассы, общей протяженностью более 10 километров. На данных участках уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Также колейность устранили на съездах с объездной трассы и отремонтировали два километра Полевского тракта недалеко от Верхней Пышмы.

На реализацию федерального проекта БКАД в 2020 году выделено более шести миллиардов рублей.

Недавно два миллиарда рублей дополнительно были выделены в рамках БКАД для Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Большая часть из которых уйдет на реконструкцию ЕКАД. Деньги будут направлены из федерального бюджета.

На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей
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В Нижнем Тагиле осенью в рамках нацпроекта отремонтируют дорогу по улице Проселочная на ГГМ.

На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей
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#Нацпроект БКАД#Ремонт#Свердловская область#Транспорт
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