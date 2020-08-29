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Под Нижним Тагилом пропал 73-летний грибник

29 августа 2020, 17:49
Под Нижним Тагилом в лесу пропал 73-летний Виталий Пишуков, сообщают ИА «Все новости».

26 августа мужчина ушел в лес недалеко от сада «Ивушка» за грибами и не вернулся домой. Вечером того же дня супруга пропавшего написала заявление в полицию. Помимо правоохранителей его ищут поисковики и спасатели.

Виталий Пишуков был одет в серый свитер, синий пиджак и брюки, чёрные резиновые сапоги, а также в чёрную вязаную шапку с полосками. С собой он взял черный пакет.

Напомним, что под Нижним Тагилом ищут 70-летнего Олега Голишева, который также отпаривался в лес за грибами. По информации полиции, мужчина выходил к людям, однако, забеспокоившись о родных и оставленной машине, вернулся в лес.

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