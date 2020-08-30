Награда от Путина и 70 мешков мусора. Итоги дня в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начал работу федеральный проект «Полезный город». Благодаря ему жители могут посмотреть на карте, где получить разнообразные услуги. Например, сайт подскажет куда отнести использованную батарейку на утилизацию, в какую организацию сдать старые вещи, куда отдать еду для малообеспеченных семей.