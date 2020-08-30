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Сын главы свердловского МЧС отделался штрафом по делу о сутенерстве

30 августа 2020, 18:49
Сын начальника МЧС по Свердловской области стал единственным, кому суд Тюмени назначил штраф по статье за сутенерство, пишет E1.

Виталий Теряев и его сообщники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в августе 2019 года. Суд определил, что мужчины занимались поиском девушек в интернете. В ходе общения они выясняли, не против ли девушки зарабатывать проституцией. После получения согласия, "ночных бабочек" отвозили к клиентам на автомобиле в сауны. Услуга оценивалась в три тысячи рублей.

Виталию вменял статью 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

Тюменский суд принял решение о прекращении уголовного преследования Виталия Теряева и назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

По сообщению издания 72.RU, проверившего в открытых источниках результаты подобных дел, такое решение принято тюменским судом по этой статье впервые.

В отношении сообщника Теряева уголовное дело не было прекращено и на данный момент рассматривается судом.

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