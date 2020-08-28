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В Асбесте завели уголовное дело после гибели пострадавшего в ЧП рабочего на «ФОРЭС»

28 августа 2020, 08:26
В Асбесте в результате травмирования двух работников завода «ФОРЭС», один из которых впоследствии скончался, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, в ночь на 21 августа на предприятии произошла разгерметизация шаровой мельницы мокрого помола, в результате чего ее содержимое разлилось на прилегающую территорию. Двое шихтовщиков, мужчин 1980 и 1984 года рождения, получили термические ожоги головы, туловища и конечностей. В результате происшествия, один из пострадавших скончался в больнице 25 августа.

В рамках уголовного дела сотрудники следственного комитета проводят комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые могли привести к трагедии. В день происшествия следователи СКР провели осмотр места происшествия. На данный момент проводится допрос рабочих и предприятия, анализ документации, а также иные процессуальные действия.

В Асбесте скончался один из пострадавших в ЧП на заводе «ФОРЭС»
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#Уголовное дело#Форэс#Асбест#Общество
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