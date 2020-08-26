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В Асбесте скончался один из пострадавших в ЧП на заводе «ФОРЭС»

26 августа 2020, 17:52
В Асбесте скончался один из сотрудников завода «ФОРЭС», пострадавших из-за несвоевременного выпуска пара на мельнице, пишет Znak.

По словам депутата гордумы Натальи Крыловой, у мужчины осталась жена и двое детей. По словам Крыловой, предприятие заплатило семье 50 тысяч рублей, а также оплатило похороны.

В пресс-службе предприятия рассказали, что все обстоятельства и причины происшествия расследуются специальной комиссией во главе с представителем Государственной инспекции труда в Свердловской области.

Происшествие случилось на предприятии в ночь на 21 августа. Рабочими был превышен лимит функционирования спецоборудования. Вместо трех часов устройство использовалось более шести, в результате чего в емкости могло образоваться высокое давление с последующим мощным хлопком. В результате происшествия пострадали двое сотрудников. Один получил 70% ожогов тела, а второй — 20-25%.

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