«Затыкают рот»: уральский схимонах Сергий жалуется на СМИ и силовые структуры

Схиигумен Сергий стал извесиен благодаря своим высказываниям в отношении коронавируса. Схимонах утверждал, что не уверен в его существовании и призывал нарушать режим самоизоляции. Также отец Сергий предлагал устроить митинги «как в Хабаровске» против коронавируса и сетей 5G. В результате он был лишен сана.