Министр энергетики и ЖКХ высказался о мемориале на кладбище Нижнего Тагила

Проект по увековечиванию памяти погибших начали реализовывать с этого года в честь 75-летия Победы. Он будет продолжаться и в последующие годы. Очень радует, что та память, которая должна быть и которая есть к погибшим, кто отдал свои жизни в годы Великой отечественной войны, сохраняется. Хочется отметить, что и подрядчики, и жители относятся бережно к тем объектам, которые были доверены для благоустройства, сказал Николай Смирнов.