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Екатеринбургского диджея оштрафовали за шумную вечеринку в центре города

1 сентября 2020, 22:22
В Екатеринбурге оштрафовали диджея, который устроил шумную вечеринку на Плотинке, пишет Е1.

Диджея Николая Колмакова оштрафовали в суде на одну тысячу рублей за организацию шумных вечеринок в центре города. Однако, по словам Колмакова, штраф его не остановит. В этот четверг он планирует еще одну вечеринку.

Напомним, 31 июля на Плотинке собралось около сотни человек. На громкую музыку в полицию пожаловались горожане и диджея задержали. В полиции ему объяснили, что масочный режим в регионе не отменен, а также, что не следовало шуметь до часу ночи. Ранее за шумную вечеринку в разгар пандемии штраф получил Станислав Словиковский, который пригласил гостей в свою квартиру, его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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