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Илья Варламов предложил мэру Екатеринбурга ходить на работу в костюме XVII века

1 сентября 2020, 14:01
Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому блогер Илья Варламов предложил неделю ходить в костюме XVII века, сообщает It’s My City.

Такое предложение поступило в ответ на комментарий главы Екатеринбурга о постройке здания районной администрации в Академическом районе в классическом стиле.

Блогер раскритиковал проект, представленный в июле 2020 года, и назвал его «жутким».

По его словам, современная архитектура должна соответствовать времени, а здание в классическом стиле среди новой архитектуры будет выглядеть уродливо.

После этого Илья Варламов предложил мэру Высокинскому поменять красивый, модный, сшитый на заказ, дорогой итальянский костюм на костюм XVII века и в течение недели ходить в нем на работу. Если предложение будет принято, то Варламов согласится даже на постройку пирамиды из Древнего Египта.

Напомним, что ранее блогер Илья Варламов на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» раскритиковал реконструированную набережную реки Исеть в Екатеринбурге.

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